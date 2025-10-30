Bergbau-Nachrichten mit Fortuna Mining, Miata Metals, Canada Nickel und Blue Moon Metals
|0,647
|0,669
|12:20
|0,650
|0,665
|12:17
Bergbau-Nachrichten mit Fortuna Mining, Miata Metals, Canada Nickel und Blue Moon Metals
|10:46
|10:46
|Mi
|Blue Moon Metals Inc (3): Blue Moon appoints Grant as human resources VP
|Di
|Blue Moon Metals Appoints Katy Grant as Senior Vice President Human Resources & Corporate Sustainability
|So
|10:46
|10:46
|So
|22.10.
|Canada Nickel Company Inc: Canada Nickel, NetCarb work on zero-carbon cluster
|22.10.
|Canada Nickel and NetCarb advance sustainable fertilizers
|10:46
|10:46
|10:10
|Fortuna Mining Corp.: Fortuna intersects 7.3 g/t Au over 16.1 meters and defines second underground shoot at Sunbird, Séguéla Mine, Côte d'Ivoire
|VANCOUVER, British Columbia, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) is pleased to report results from ongoing exploration drilling at the Sunbird Deposit, located...
|Mo
|FORTUNA MINING CORP. - 6-K, Report of foreign issuer
|Mo
|Fortuna Mining Corp: Fortuna Mining to release Q3 results Nov. 5
|10:46
|10:46
|So
|Sa
|15.10.
|Miata Metals erweitert oberflächennahes Goldvorkommen im Jons Trend mit 27 m @ 1,45 g/t Gold und 16,5 m @ 1,72 g/t Gold und definiert drei mineralisierte Zonen
|VANCOUVER, British Columbia, 15. Oktober 2025 - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB: MMETF) ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere
starke Bohrergebnisse aus der Zone...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BLUE MOON METALS INC
|2,120
|0,00 %
|CANADA NICKEL COMPANY INC
|0,650
|-1,37 %
|FORTUNA MINING CORP
|7,020
|+1,45 %
|MIATA METALS CORP
|0,408
|+16,57 %