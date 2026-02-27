Gold-Explosion im Senegal: Fortuna Mining meldet Top-Goldfunde: 29 Meter mit 1,7 g/t Au - Steht die Aktie vor einer massiven Neubewertung?

Anzeige / Werbung

Während der Goldmarkt boomt, liefert Fortuna Mining Fakten: Neue Funde in Diamba Sud und eine bärenstarke Bilanz bereiten den Boden für 2026. Nutzen Sie die Chance, bevor die finale Bauentscheidung den Kurs beflügelt!

Liebe Leserinnen und Leser,

während der Goldpreis weltweit neue Höchststände ins Visier nimmt, liefert Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) handfeste Argumente für eine Neubewertung seiner Vermögenswerte in Westafrika. In einer aktuellen Meldung bestätigt das Unternehmen die signifikante Ausweitung der Goldmineralisierung auf seinem Vorzeigeprojekt Diamba Sud im Senegal.

Im Mittelpunkt steht dabei das Bohrloch DSDD574 in der Zone "Southern Arc" (Südlicher Bogen), welches mit beeindruckenden Abschnitten von 1,7 g/t Au über 29,6 Meter sowie 2,0 g/t Au über 20,0 Meter überzeugt. Für Sie als Anleger sind diese Ergebnisse weit mehr als nur technische Daten: Sie belegen eine hohe Kontinuität und beachtliche Mächtigkeit der goldführenden Schichten. Damit untermauert Fortuna Mining nicht nur die Robustheit der bisherigen Ressourcenschätzung, sondern zeigt klar auf, dass das Potenzial von Diamba Sud noch lange nicht ausgeschöpft ist - ein entscheidender Faktor für die anstehende Bauentscheidung Mitte 2026.

Quelle: Pressemitteilung Fortuna Mining

"Southern Arc liefert weiterhin starke Ergebnisse mit hochgradigen Abschnitten sowohl aus Infill- als auch aus Erweiterungsbohrungen. Zu den Höhepunkten der Infill-Bohrungen gehört das Bohrloch DSDD555, das 6,8 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 35,5 Metern ergab. Wichtig ist, dass die Bohrungen südwestlich der derzeit optimierten Grubenhülle die Mineralisierung erweitern und breite und konsistente Goldabschnitte liefern. Dazu gehört auch die Bohrung DSDD574, die 1,7 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 29,6 Metern und weitere 2,0 g/t auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 20,0 Metern durchteufte." Herr Weedon schloss mit den Worten: "Diese Ergebnisse werden in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen, die für das erste Quartal 2026 erwartet wird."

Paul Weedon, Senior Vize Präsident of Exploration

Warum 65% Produktionswachstum in den nächsten 24 Monaten realistisch wirkt

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) hat 2025 mehr als 300.000 Unzen Gold produziert und steckt mitten in einer Phase, die das Unternehmen in eine neue Größenordnung heben könnte. In den kommenden zwei Jahren plant Fortuna ein Produktionswachstum von rund 65% - getrieben von zwei Kernprojekten: Diamba Sud in Senegal und der Expansion der Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste.

Die Kernbotschaft in einem Satz:

Fortuna will ohne Aktienausschüttung oder große Zukäufe aus eigener Substanz von ~317.000 Unzen (2025) auf deutlich über 500.000 Unzen jährlich wachsen. Dieses Ziel soll über Brownfield-Projekte mit verhältnismäßig geringem technischen Risiko erreicht werden - eine Story, die sich von reinen Explorern klar abhebt.

Im nachfolgenden Interview spricht Jorge Ganoza, CEO von Fortuna Mining, über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, mit Schwerpunkt auf dem Diamba Sud-Projekt in Senegal und der Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste. Er hebt bedeutende Ressourcenerweiterungen, hochwertige Entdeckungen und Pläne zur Produktionssteigerung hervor. Ganoza betont die Bedeutung der Kapitalallokation für Wachstum und Aktionärswert und berücksichtigt zugleich die starke finanzielle Lage des Unternehmens sowie die zukünftigen Dividendenpläne.

Wichtige Meilensteine und Zeitplan

Ressourcenerweiterung und fortlaufende Bohrungen bei Diamba Sud (Senegal) - fünf Bohrgeräte im Einsatz.

Feasibility Study und formale Bauentscheidung für Diamba Sud geplant für Mai/Juni.

Genehmigungsverfahren: Explorations-Lizenz eingereicht; Umwelt- und Sozialstudie zur Zertifizierung erwartet im März/April.

Séguéla-Erweiterungsstudie (Verarbeitungskapazität) ebenfalls bis Mai/Juni.

Explorationsbudget 2026: rund 50 Mio. USD.

Diamba Sud (Senegal): Der Wachstumstreiber

Diamba Sud ist kein einzelnes Vorkommen, sondern ein Verbund mehrerer Erzkörper über eine Distanz von vier bis fünf Kilometern. Fortuna plant eine zentrale Aufbereitungsanlage, die mehrere Satellitenlagerstätten versorgen wird - ein bewährtes Konzept, das man bereits bei Séguéla erfolgreich einsetzt.

Quelle Fortuna Mining

Zu den jüngsten Highlights gehören:

Erweiterung der indizierten Ressource um 73% auf aktuell etwa 1,25 Mio. Unzen Gold.

auf aktuell etwa 1,25 Mio. Unzen Gold. Vorheriger PEA (Oktober) auf Basis eines kleineren Ressourcenpakets zeigte ein IRR von 72% und ein NPV > 500 Mio. USD (Goldpreisannahme 2.750 USD/Unze).

und ein NPV > 500 Mio. USD (Goldpreisannahme 2.750 USD/Unze). Fortsetzung der Bohrungen mit fünf Rigs - Potenzial für weiteres Wachstum.

Southern Arc: High-Grade-Neuentdeckung

Neu entdeckte Zone "Southern Arc" innerhalb des Diamba Sud-Komplexes enthält rund 360.000 Unzen bei 1,9 g/t - eine hochgradige, überwiegend flache Lagerstätte, die in den frühen Produktionsjahren eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Quelle Fortuna Mining

Fortuna hat die Explorations-Lizenz eingereicht und die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) bereits im September vorgelegt. Die finale Zertifizierung wird für März/April erwartet. Gleichzeitig hat die Regierung Senegals den Beginn von Early Works genehmigt - ein wichtiger politischer Vertrauensbeweis.

Wichtig: Die Regierung hat grünes Licht für Vorabinvestitionen in Höhe von rund 67 Mio. USD gegeben. Fortuna nutzt diese Genehmigungen, um kritische Wegegeräte und Erdarbeiten (u. a. Wasserreservoir-Grabungen) vorzubereiten und so die Zeit bis zur formalen Bauentscheidung im Mai/Juni zu reduzieren.

Séguéla (Elfenbeinküste): Der operative Anker

Séguéla ist heute Fortunas Primärproduzent und liefert bereits einen Großteil der Cashflows. 2025 wurden dort 152.000 Unzen produziert; das Guidance für 2026 liegt bei 160-170.000 Unzen. Mit einer geplanten Kapazitätserweiterung könnte Séguéla auf bis zu 200.000 Unzen pro Jahr wachsen.

Quelle Fortuna Mining

Ressourcen und Reserven (Séguéla):

Reserven: ~1,5 Mio. Unzen

Indizierte Ressourcen: ~450.000 Unzen (potenzielles Reserve-Material)

Inferenz-Ressourcen: ~700.000 Unzen

Gesamtinventar nahe 3 Mio. Unzen - solide Basis für eine Kapazitätserweiterung.

Technisch ist die Erweiterung überschaubar: Erhöhung der Durchsatzrate von 1,75 Mio. t/a auf ~2,3 Mio. t/a (≈ +30%) durch Zusatz eines Mahlwerks, zusätzliche Tanks und Thickeners. Geschätzte Investitionskosten: 50-100 Mio. USD. Projektpartner: Lykopodium (Engineering-Firma, die bereits die Mine gebaut hat).

Disziplinierte Kapitalstrategie: Fokus auf Wachstum und satte Cash-Reserven

Ein Goldunternehmen ist nur so stark wie seine Bilanz - und hier spielt Fortuna Mining in der obersten Liga. Das Management verfolgt eine glasklare Prioritätenliste, die darauf ausgelegt ist, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und gleichzeitig die Risiken für Aktionäre zu minimieren.

Wachstum aus eigener Kraft: Rund 50 Mio. USD fließen allein im Jahr 2026 in den Ausbau der Erfolgsprojekte Diamba Sud und Séguéla sowie in die weitere Exploration. Fortuna investiert massiv in die Zukunft, um die Goldproduktion stetig auszuweiten.

Rund fließen allein im Jahr 2026 in den Ausbau der Erfolgsprojekte Diamba Sud und Séguéla sowie in die weitere Exploration. Fortuna investiert massiv in die Zukunft, um die Goldproduktion stetig auszuweiten. Eine Bilanz wie eine Festung: Mit einer beeindruckenden Liquidität von rund 700 Mio. USD und einer Netto-Cash-Position von ca. 380 Mio. USD ist das Unternehmen finanziell extrem robust aufgestellt. In Zeiten volatiler Märkte ist diese finanzielle Unabhängigkeit ein entscheidender Sicherheitsvorteil für Sie als Anleger.

Mit einer beeindruckenden Liquidität von rund und einer Netto-Cash-Position von ca. ist das Unternehmen finanziell extrem robust aufgestellt. In Zeiten volatiler Märkte ist diese finanzielle Unabhängigkeit ein entscheidender Sicherheitsvorteil für Sie als Anleger. Aktionäre im Blick: Fortuna denkt bereits heute an den Rückfluss an seine Investoren. Während Aktienrückkäufe bereits aktiv genutzt wurden, rückt eine feste Dividendenpolitik immer näher in greifbare Nähe. Sobald die Zielmarken von 1 Mrd. USD Liquidität und 500 Mio. USD Netto-Cash erreicht sind, steht das Thema Dividende offiziell auf der Agenda.

Quelle Fortuna Mining

Die Management-These ist klar: Investiere zuerst in renditestarke, risikoarme Projekte; erhalte eine starke Bilanz und belohne danach die Aktionäre. Und entscheidend: Fortuna betont, dass das angestrebte Produktionswachstum ohne neue Aktienemissionen erreicht werden kann - ein wichtiges Signal gegen Verwässerungssorgen.

Strategische Analyse: Was bedeutet das für Ihr Depot?

Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist der jetzige Zeitpunkt ideal für einen Einstieg? Wenn wir die harten Fakten betrachten, ergibt sich ein spannendes Bild aus kurzfristigen Kurstreibern und langfristiger Stabilität.

Die Chancen: Wachstum ohne Verwässerung

Herausragende Wirtschaftlichkeit: Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung (PEA) für Diamba Sud zeigt einen internen Zinsfuß ( IRR ) von beeindruckenden 72% (bei 2.750 USD/Unze). Das Projekt ist eine wahre "Cash-Maschine".

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung (PEA) für Diamba Sud zeigt einen internen Zinsfuß ( ) von beeindruckenden (bei 2.750 USD/Unze). Das Projekt ist eine wahre "Cash-Maschine". Starke Substanz: Fortuna verfügt über eine enorme Ressourcenbasis. Dank der starken Bilanz kann das Unternehmen dieses Wachstum aus dem eigenen Cashflow finanzieren. Für Sie bedeutet das: Keine Angst vor Kapitalerhöhungen, die Ihren Aktienanteil verwässern.

Fortuna verfügt über eine enorme Ressourcenbasis. Dank der starken Bilanz kann das Unternehmen dieses Wachstum aus dem eigenen Cashflow finanzieren. Für Sie bedeutet das: Keine Angst vor Kapitalerhöhungen, die Ihren Aktienanteil verwässern. Seltenes Profil: In der Welt der Goldaktien ist die Kombination aus einem etablierten Midcap-Produzenten und derart explosiven Wachstumsprojekten wie Diamba Sud extrem selten.

Das Timing: 2026 als Schlüsseljahr

Das laufende Jahr steckt voller "Katalysatoren", die den Aktienkurs massiv bewegen könnten. Bis Mitte 2026 erwarten wir eine dichte Abfolge von Meilensteinen:

Machbarkeitsstudien: Finale Daten zur Wirtschaftlichkeit von Diamba Sud und der Erweiterung der Séguéla-Mine. Genehmigungsverfahren: Der Erhalt wichtiger Umwelt- und Betriebsgenehmigungen im Senegal. Bauentscheidung: Der offizielle Startschuss für die neue Mine (FID), der Fortuna auf das nächste Level hebt.

Risiken im Blick behalten

Natürlich ist der Bergbau kein Selbstläufer. Verzögerungen bei Genehmigungen, unerwartete Kostensteigerungen beim Bau oder Schwankungen im Goldpreis sind Faktoren, die den Zeitplan beeinflussen können. Mining bleibt ein zyklisches Geschäft, das operative Exzellenz erfordert - doch Fortuna hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie liefern können.

Bewertung im Check: Ein "Schnäppchen" unter den Goldproduzenten?

Trotz der starken operativen Erfolge und der massiven Cash-Reserven ist die Aktie von Fortuna Mining im Vergleich zu vielen Wettbewerbern derzeit noch überraschend günstig bewertet. Für Kleinanleger bietet dies eine spannende Einstiegsgelegenheit, bevor der Markt die kommenden Wachstumssprünge vollständig einpreist.

Kennzahl Fortuna Mining Branchen-Durchschnitt KGV (Forward 2026) ca. 14x - 15x 22x - 28x EV/EBITDA 6,3x 8,5x - 10x Liquidität ~700 Mio. USD (Oft deutlich geringer bei Midcaps)

Datenstand: Februar 2026. Das KGV von Fortuna liegt deutlich unter dem Schnitt kanadischer Goldproduzenten (Peer-Average), was auf eine fundamentale Unterbewertung hindeutet.

Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial

Während der aktuelle Kurs bereits eine positive Dynamik zeigt, liegen viele "Fair Value"-Schätzungen unabhängiger Analysten noch deutlich höher. Einige Discounted-Cash-Flow-Modelle (DCF) beziffern den fairen Wert der Aktie auf bis zu 30 CAD, was einem erheblichen Aufschlag zum aktuellen Kursniveau entspricht.

Aber warum ist die Aktie noch so günstig?

Häufig dauert es bei Midcap-Unternehmen länger, bis institutionelle Investoren auf die massiven Ressourcen-Upgrades (wie bei Diamba Sud) reagieren. Zudem wird Fortuna oft noch mit dem Risiko des Senegal-Projekts behaftet - doch genau hier liegt Ihre Chance: Sobald die Machbarkeitsstudie Mitte 2026 vorliegt und das Projekt "de-risked" (entschärft) ist, folgt in der Regel eine deutliche Neubewertung der Aktie nach oben.

Fazit: Fortuna Mining - Der "Hidden Gem" im Goldsektor?

Zusammenfassend lässt sich sagen: Fortuna Mining Corp. bietet aktuell eine seltene Kombination, die man im Junior- und Midcap-Sektor nur noch selten findet. Während viele Wettbewerber mit hohen Schulden oder sinkenden Erzgraden kämpfen, liefert Fortuna am laufenden Band.

Der Investment-Case auf einen Blick:

Explosives Wachstum: Die jüngsten Bohrergebnisse vom Projekt Diamba Sud (1,7 g/t Au über 29,6 m) bestätigen eine massive Goldzone mit Weltklasse-Potenzial.

Die jüngsten Bohrergebnisse vom Projekt (1,7 g/t Au über 29,6 m) bestätigen eine massive Goldzone mit Weltklasse-Potenzial. Finanzielle Festung: Mit rund 700 Mio. USD Liquidität ist das Unternehmen voll durchfinanziert. Teure Kapitalerhöhungen, die Ihren Aktienanteil verwässern könnten, sind hier kein Thema.

Mit rund ist das Unternehmen voll durchfinanziert. Teure Kapitalerhöhungen, die Ihren Aktienanteil verwässern könnten, sind hier kein Thema. Dividenden-Fantasie: Sobald die Cash-Ziele erreicht sind, winkt eine attraktive Gewinnbeteiligung für Aktionäre - ein Ritterschlag für jeden Bergbauwert.

Sobald die Cash-Ziele erreicht sind, winkt eine attraktive Gewinnbeteiligung für Aktionäre - ein Ritterschlag für jeden Bergbauwert. Timing-Vorteil: Da die entscheidenden Meilensteine (Machbarkeitsstudie, Bauentscheidung) für Mitte 2026 terminiert sind, bietet das aktuelle Kursniveau ein exzellentes Chancen-Risiko-Verhältnis, bevor die breite Masse aufspringt.

Ihr nächster Schritt

Die Uhr tickt bis zum nächsten großen News-Update aus dem Senegal. Wer auf der Suche nach einem substanzstarken Goldproduzenten mit echtem Verdopplungspotenzial und solider Bilanz ist, kommt an Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) derzeit kaum vorbei. Prüfen Sie jetzt die Positionierung in Ihrem Depot - denn wenn die Mine im Senegal erst einmal im Bau ist, dürften die heutigen Kurse Geschichte sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach www.fortunamining.com um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

