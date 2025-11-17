Der Goldpreis erreichte in diesem Jahr neue Rekorde über 4.000 USD je Unze. Diese Rally lockte zunehmend neue Investorengruppen an: Dazu gehören professionelle Investoren ebenso, wie Privatanleger, die bislang eher auf Tech-Titel setzen. In diesem Umfeld rücken Junior-Minengesellschaften mit aussichtsreichen Projekten ins Blickfeld. Solche Juniors, also kleinere Explorationsunternehmen ohne eigene Produktion, gelten als wichtige Entdecker neuer Lagerstätten. Tatsächlich verdanken wir laut des Assetmanagers VanEck zwischen 60 und 70 % aller bedeutenden Goldfunde diesen Junior-Explorern. Ausreichend kapitalisierte Juniors mit vielversprechenden Vorkommen sind daher begehrt. Sie bieten Produzenten die Chance, ihre Reserven wieder aufzufüllen, ohne selbst umfassende Exploration betreiben zu müssen. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist Formation Metals.

