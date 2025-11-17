Cicor Technologies Ltd
Bronschhofen, 17. November 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat sich umfangreiche neue Aufträge von Kunden aus dem Bereich Luft-/Raumfahrt & Verteidigung (A&D) gesichert. Dadurch hat sich das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Rate) für die gesamte Cicor Gruppe seit Jahresbeginn auf 1,09 per Oktober (1,04 per September) erhöht. Darüber hinaus gibt Cicor bekannt, dass die Akquisition der Valtronic-Produktionsstandorte in Marokko und Cleveland (Ohio, USA) erfolgreich abgeschlossen wurde.
Im Oktober erhielt Cicor neue Aufträge von Kunden aus dem Bereich A&D im Wert von rund CHF 40 Millionen, was die Beschleunigung der Programmaktivitäten in diesem Sektor und die starke Marktposition von Cicor widerspiegelt. Cicor ist europäischer Marktführer für EMS-Dienstleistungen für die Luft-/Raumfahrt & Verteidigungsindustrie. Die Auftragseingänge verteilen sich breit auf die europäischen Standorte des Unternehmens.
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
