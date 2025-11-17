Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor vermeldet einen starken Auftragseingang von Kunden aus der Luft-/Raumfahrt & Verteidigungsindustrie und schliesst die Übernahme zweier Produktionsstandorten von Valtronic ab



17.11.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Bronschhofen, 17. November 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat sich umfangreiche neue Aufträge von Kunden aus dem Bereich Luft-/Raumfahrt & Verteidigung (A&D) gesichert. Dadurch hat sich das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Rate) für die gesamte Cicor Gruppe seit Jahresbeginn auf 1,09 per Oktober (1,04 per September) erhöht. Darüber hinaus gibt Cicor bekannt, dass die Akquisition der Valtronic-Produktionsstandorte in Marokko und Cleveland (Ohio, USA) erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Oktober erhielt Cicor neue Aufträge von Kunden aus dem Bereich A&D im Wert von rund CHF 40 Millionen, was die Beschleunigung der Programmaktivitäten in diesem Sektor und die starke Marktposition von Cicor widerspiegelt. Cicor ist europäischer Marktführer für EMS-Dienstleistungen für die Luft-/Raumfahrt & Verteidigungsindustrie. Die Auftragseingänge verteilen sich breit auf die europäischen Standorte des Unternehmens.



Die Aufrüstung Europas gewinnt seit Anfang 2024 an Dynamik. Die daraus resultierenden Aufträge von Regierungen an führende Integratoren fliessen mit einer gewissen Verzögerung an Zulieferer wie Cicor weiter, was die derzeitige Wachstumsdynamik von Cicor erklärt.



Die hohe Auftragstätigkeit wirkt sich positiv auf die Book-to-Bill-Rate der Cicor Gruppe aus. Diese erreichte Ende Oktober YTD 1,09, verglichen mit YTD 1,04 Ende September 2025. Cicor bestätigt, dass die zuvor kommunizierte Guidance für das Geschäftsjahr 2025 auch unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen weiterhin gültig bleibt.



Die akquirierten Valtronic-Standorte in Berrechid (Marokko) und Cleveland (Ohio, USA) sind auf die Herstellung innovativer medizinischer und diagnostischer Geräte spezialisiert. Durch die Transaktion wächst die Cicor Gruppe um rund 220 Mitarbeitende und generiert einen zusätzlichen Umsatz von mindestens CHF 20 Millionen. Auf die Bilanz und die EBITDA-Marge von Cicor hat dies keine wesentlichen Auswirkungen.



Mit der Übernahme des Valtronic-Werks in Cleveland verfügt Cicor nun über eine erste Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten. Dieser Schritt dient nicht nur der kontinuierlichen Betreuung des bestehenden nordamerikanischen Kundenstamms, sondern erfüllt auch die Nachfrage der Cicor-Kunden nach einer Fertigung in den USA.



In Marokko verdoppelt Cicor die lokalen Fertigungskapazitäten durch die Integration des Valtronic-Standorts, der sich im selben Gebäude wie ein von Cicor übernommenes, ehemaliges Éolane-Werk befindet. Damit kann Cicor bereits im Jahr 2026 die deutlich steigende Kundennachfrage abdecken.

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: investor@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .



