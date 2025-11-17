Bronschhofen - Der Elektronikfertiger Cicor profitiert von der starken Nachfrage im Bereich Luft-, Raumfahrt und Verteidigung. Im Oktober allein sind aus diesem Sektor Aufträge im Wert von rund 40 Millionen Franken eingegangen. Die Ziele für das Gesamtjahr werden bekräftigt. Durch die neuen Aufträge habe sich das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-bill-ratio) per Ende Oktober auf 1,09 erhöht, teilte die Industriegruppe am Montag mit. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.