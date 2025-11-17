Bronschhofen - Der Elektronikfertiger Cicor profitiert von der starken Nachfrage im Bereich Luft-, Raumfahrt und Verteidigung. Im Oktober allein sind aus diesem Sektor Aufträge im Wert von rund 40 Millionen Franken eingegangen. Die Ziele für das Gesamtjahr werden bekräftigt. Durch die neuen Aufträge habe sich das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-bill-ratio) per Ende Oktober auf 1,09 erhöht, teilte die Industriegruppe am Montag mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab