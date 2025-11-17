von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Fengler, EY hat Sie im Oktober als «Entrepreneur Of The Year» ausgezeichnet. Herzliche Gratulation dazu. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung? Martin Fengler: Die Auszeichnung als Entrepreneur Of The Year hat mich natürlich sehr gefreut - sie würdigt nicht nur meine persönliche Arbeit, sondern in erster Linie das Engagement des gesamten Meteomatics-Teams. Sie zeigt, dass wir mit unserer Vision, Wetterdaten präziser ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.