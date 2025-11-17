© Foto: Dall-E

Oppenheimer sieht Nvidia vor den anstehenden Quartalszahlen in einer starken Position und erwartet, dass der KI-getriebene Aufwärtstrend weiter anhält. Kurz vor der mit Spannung erwarteten Vorlage der Quartalszahlen von Nvidia zeigt sich Oppenheimer äußerst bullish: Die Investmentbank bestätigte ihr "Outperform"-Rating für den Halbleiterkonzern und hob das Kursziel deutlich von 225 auf 265 US-Dollar an. Analyst Rick Schafer zählt laut Tipranks.com zu den erfolgreichsten Marktbeobachtern an der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 74 Prozent und einem durchschnittlichen Return von 28 Prozent rangiert er auf Platz acht von mehr als 10.000 erfassten Analysten. Oppenheimer erwartet …