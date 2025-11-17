Die Aktie des Biotech-Unternehmens Scholar Rock konnte am Freitag einen satten Kurssprung von mehr als 20 Prozent hinlegen. Die Gesellschaft hat ihre Quartalszahlen vorgelegt und in diesem Rahmen positive News zu Apitegromab, eine Behandlung für spinale Muskelatrophie (SMA), veröffentlicht.Wie Scholar Rock mitteilte, hatte man am 12. November ein konstruktives und kooperatives persönliches Type-A-Meeting mit der US-Arzneimittelbehörde FDA, was die Zulassung von Apitegromab angeht. Vertreter von ...

