Es könnte eine seiner letzten tiefgreifenden Entscheidungen als CEO des von ihm aufgebauten Beteiligungsriesen Berkshire Hathaway sein: Warren Buffett hat Aktien der Google- und YouTube-Mutter Alphabet gekauft. So sicherte er sich 17,8 Millionen A-Aktien des Unternehmens, was aktuell einem Marktwert von 4,9 Milliarden Dollar entspricht. Die Alphabet-Anteilscheine legten nach Bekanntwerden der Meldung nachbörslich deutlich zu. Zwar ist bekannt, dass Buffett kein großartiger Fan von Technologieaktien ...

