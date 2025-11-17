Potsdam - In der letzten Woche war sie ein grosses Thema und viele Menschen grämten sich angesichts unglaublich schöner Bilder, dass sie das Ereignis verpasst oder verschlafen hatten: Polarlichter. Nun, es gibt Hoffnung: Ein internationales Forschungsteam hat sich mit der Frage beschäftigt, wann, wo und mit welcher Intensität das Auftreten von Polarlichtern wahrscheinlich ist. Es hat ein Modell für die Echtzeit-Vorhersage von Polarlichtern entwickelt, ...

