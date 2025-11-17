© Foto: DALL*E

Diese in den kommenden Tagen (KW47) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 17. November: Xpeng Hinter dem chinesischen Fahrzeugkonzern und Partner von VW liegt eine an der Börse wechselvolle Geschichte. In den vergangenen 5 Jahren war die Aktie nichts für schwache Nerven - und schon gar nicht für Anlegerinnen und Anleger ohne Geduld geeignet, denn trotz der Rallye seit ihrem Tief im vergangenen Jahr notieren die Anteile gegenüber dem Allzeithoch weit im Minus. Doch die Chancen auf eine nachhaltige Kurserholung stehen besser denn je. Angesichts seiner …