Revolut erweitert Reiseangebot: Neue Partnerschaft mit der Online-Reiseplattform Booking.com Die Online-Reiseplattform Booking.com integriert Revolut Pay und ermöglicht damit den über 65 Millionen Revolut-Kunden ein sicheres und schnelles Bezahlerlebnis mit nur einem Klick.

Durch die Checkout Integration von Revolut Pay erhalten Kunden von Booking.com mehr Flexibilität und eine neue, nahtlose Zahlungsmethode.

Die Integration kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Nutzung von Revolut Pay immer weiter zunimmt. Revolut Pay hat mittlerweile fast 2 Millionen monatlich aktive Nutzer. 17. November 2025, Berlin - Revolut, das globale Fintech mit weltweit über 65 Millionen Privatkunden und Hunderttausenden Geschäftskunden, hat heute eine neue globale Zahlungspartnerschaft mit einer der weltweit führenden Online-Reiseplattformen, Booking.com, bekannt gegeben. Durch die Integration von Revolut Pay - Revoluts einfacher One-Click-Checkout-Lösung - können Millionen Kunden von Booking.com nun direkt über Revolut bezahlen und dabei von einer Vielzahl verfügbarer Währungen profitieren. Die Partnerschaft ist eine logische Erweiterung, da es eine starke Überschneidung der Kundengruppen beider Unternehmen gibt: Rund 9 Millionen Revolut-Nutzer haben bereits Buchungen über Booking.com vorgenommen. Mit Booking.com als bisher größtem Reisepartner, der Revolut Pay integriert, stärkt Revolut sein Engagement im Reisebereich weiter. Die Nutzung von Revolut Pay als Zahlungsmethode ermöglicht es Kunden, ihre Unterkunft auf Booking.com - künftig auch Flüge und Mietwagen - schnell und sicher zu buchen ( AGB gelten ). Beim Bezahlvorgang werden Nutzer direkt und nahtlos von der Booking.com-Plattform in die Revolut-App weitergeleitet, wo sie die Zahlung mit nur einem Klick bestätigen können. So wird der Buchungsprozess vereinfacht und durch Revoluts integrierte biometrische Sicherheitsfunktionen geschützt. Als exklusiver Vorteil sammeln Kunden bei Zahlungen mit Revolut Pay zusätzliche RevPoints. RevPoints ist das erste paneuropäische Treueprogramm, bei dem Punkte bei Tausenden von Händlern eingelöst werden können - unter anderem auch bei Booking.com - sowie für Flugmeilen, Hotelaufenthalte, Geschenkkarten, Erlebnisse und vieles mehr innerhalb der Revolut-App ( AGB gelten ). Vom 17. November 2025 bis zum 3. Januar 2026 profitieren Nutzer zudem von 10-fachen RevPoints auf ihre Einkäufe, um schneller zum nächsten Reiseziel zu gelangen ( AGB gelten ). "Unsere Strategie bei Revolut besteht darin, Kunden dort abzuholen, wo sie sind", erklärt Alex Codina, General Manager of Acquiring bei Revolut. "Reisen ist ein zentraler Bestandteil des Lebens vieler unserer Kunden. Die Partnerschaft mit Booking.com passt daher perfekt. Die Integration von Revolut Pay bedeutet ein schnelleres, sichereres und letztlich reibungsloseres Checkout-Erlebnis für unsere Nutzer." JC Rodriguez, Senior Director of Commercial Fintech bei Booking.com, ergänzt: "Bei Booking.com suchen wir ständig nach Möglichkeiten, wie wir das Reisen für alle einfacher machen können. Innovative Zahlungslösungen, die Transaktionen schnell, sicher und flexibel gestalten, sind dabei entscheidend. Mit Revoluts starkem Wachstum in wichtigen europäischen Märkten ist diese Partnerschaft ein natürlicher Schritt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und weitere strategische Möglichkeiten, um unseren Millionen von Reisenden und Partnern weltweit zusätzlichen Mehrwert zu bieten." Um diese neue Zahlungslösung für Reisende zu ermöglichen, nutzt Booking.com künftig auch Revolut Business im Rahmen seiner täglichen Abläufe. Dieses Vertrauen in Revoluts Geschäftslösungen schafft eine solide Grundlage für eine langfristige und vertiefte Partnerschaft. - ENDE - Hinweis für die Redaktion: Nur für Personen ab 18 Jahren. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für RevPoints . Die Anzahl der verdienten RevPoints hängt vom jeweiligen Tarif ab. Über Revolut



Revolut ist ein globales Fintech-Unternehmen, das Menschen dabei hilft, mehr aus ihrem Geld zu machen. 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Angeboten für Geldüberweisungen und Währungsumtausch. Heute nutzen weltweit mehr als 65 Millionen Kunden die innovativen Produkte von Revolut, um monatlich über eine Milliarde Transaktionen durchzuführen. Über unsere Privat- und Geschäftskonten geben wir Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen nahtlos über Grenzen hinweg. Über Revolut Business Revolut Business ist die automatisierte Finanzplattform für Unternehmen und unterstützt Startups, Scale-ups und große Firmen dabei, Zahlungen weltweit zu empfangen und zu tätigen, Geld zu hervorragenden Konditionen zu wechseln und ihre Ausgaben effizient zu verwalten. Unsere Mission ist es, die zentrale Plattform für das gesamte Finanzmanagement von Unternehmen zu sein. Seit dem Start im Jahr 2017 verlassen sich heute Hunderttausende Unternehmen auf Revolut Business. Sowohl für ihren täglichen Betrieb als auch als Wachstumsmotor. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.revolut.com/business /.



