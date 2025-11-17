Zürich - Schweizerinnen und Schweizer haben laut Tamedia seit 2022 online über eine halbe Milliarde Franken wegen Investmentbetrug verloren. In den letzten zwei Jahren stieg die Zahl der Anzeigen wegen Onlineanlagebetrugs schweizweit um 65 Prozent, wie das Medienhaus unter Verweis auf Zahlen der Staatsanwaltschaft Zürich schrieb. Zwischen 2022 bis 2024 seien in der Schweiz fast 6000 Anzeigen eingegangen. Nur wenige Fälle würden aufgeklärt. 29 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.