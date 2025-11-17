Die lange erwartete Cashflow-Wende kam früher als gedacht und beschert der Fraport-Aktie zweistellige Gewinne. Der Kurssprung spiegelt die verbesserten Perspektiven wider - zugleich steigt die Bewertung der Aktie an. Fraport hat im dritten Quartal die erhoffte operative Wende vollzogen. Zwar senkte der Flughafenbetreiber am Dienstag (11.11.) die Passagierprognose für Frankfurt leicht auf rund 63?Mio. Fluggäste, doch der Kapitalmarkt fokussiert sich vor allem auf den Rekord-Cashflow und den spürbaren Schuldenabbau. Beides könnte eine Wiederaufnahme der Dividende ermöglichen. Die MDAX-Aktie (81,15 Euro; DE0005773303) sprang nach den Zahlen um bis zu 13% auf den höchsten Stand seit 2018. Im Q3 stagnierten zwar die Umsätze mit 1,35 Mrd. Euro, doch das EBITDA stieg um 23% auf 593 Mio. Euro, sodass sich die EBITDA-Marge von 35,7 auf 43,9% verbesserte. Ein Einmaleffekt aus der betrieblichen Alterszusatzversorgung von gut 50 Mio. Euro hob den Gewinn zusätzlich. Der Nettogewinn der Aktionäre stieg damit um fast ein Drittel auf 303 Mio. Euro. Entscheidend bleibt jedoch der Free Cashflow: Mit 373 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...