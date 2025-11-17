Die PVA TePla AG hat für das dritte Quartal unerwartet schwache Zahlen vorgelegt, was laut einer Analyse von SMC-Research auf die verzögerte Auftragsabwicklung infolge von geopolitischen Unsicherheiten zurückzuführen sei. Zugleich hebt der SMC-Analyst Adam Jakubowski die deutliche Erholung beim Auftragseingang hervor. Diese stütze die Aussage des Managements, dass es sich bei der aktuellen Umsatzschwäche um ein temporäres Phänomen handele.

Wie bereits Ende Oktober auf vorläufiger Basis gemeldet und nun im Rahmen des Neunmonatsberichts bestätigt, sei das dritte Quartal bei PVA TePla laut SMC-Research unerwartet schwach ausgefallen. Vielfältige Verzögerungen in der Abarbeitung von Aufträgen, die das Unternehmen mit der erhöhten geo- und handelspolitischen Unsicherheit begründe, hätten zu einem Rückgang des Quartalsumsatzes um 11 Prozent geführt. In Verbindung mit dem planmäßig fortgesetzten Kostenwachstum habe dies ein um 64 Prozent niedrigeres EBITDA sowie einen EBIT-Rückgang um 87 Prozent zur Folge gehabt. In Summe der ersten neun Monate habe sich der Umsatz um 12 Prozent auf 175,4 Mio. Euro verringert, während das EBITDA um 42 Prozent auf 18,7 Mio. Euro gefallen sei. Zugleich werde jedoch von einem deutlich belebten Auftragseingang berichtet, der in den Sommermonaten auf mehrjährige Rekordhöhen geklettert sei. Der Auftragseingang des Zeitraums Januar bis September summiere sich auf 176,5 Mio. Euro und liege damit fast zwei Drittel über dem Wert des Vorjahres. Zudem verweise der Vorstand darauf, dass auch im Oktober eine unverändert starke Auftragsdynamik vorgelegen habe. Auf dieser Basis bekräftige das Unternehmen die Einschätzung, dass die aktuelle Umsatzschwäche lediglich temporärer Natur sei. Dies werde auch dadurch signalisiert, dass selbst Kunden, bei denen Verzögerungen aufgetreten seien, weiterhin Neuaufträge platzieren würden. Folglich halte PVA TePla an dem mittelfristigen Ziel fest, den Umsatz bis 2028 auf 500,0 Mio. Euro zu verdoppeln.

Die Analysten selbst zeigen sich diesbezüglich vorsichtiger. Die Planzahlen des Managements seien zwar überzeugend, doch angesichts der herausgehobenen Rolle neuer, teilweise noch in der Entwicklung befindlicher Produkte sei ein vorsichtiger Ansatz gerechtfertigt. Gleichwohl rechne man ab 2027 mit einer sehr kräftigen Wachstumsbeschleunigung. Die Schätzungen, die bereits Ende Oktober in Reaktion auf die reduzierte Prognose für 2025 angepasst worden seien, seien diesmal nur in geringerem Umfang modifiziert worden. Das Kursziel liege nun bei 29,0 Euro nach zuvor 29,7 Euro, was angesichts des reduzierten Kursniveaus wieder ein signifikantes Aufwärtspotenzial signalisiere. Daher werde das Urteil von "Hold" auf "Buy" geändert.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2025 um 8:30 Uhr)

