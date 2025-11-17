Versicherer stehen bei Dividendenjägern traditionell hoch im Kurs. Das gilt auch für den Rückversicherungsriesen Munich Re. In diesem Jahr gab es für die Anleger des DAX-Konzerns 20,00 Euro je Aktie. Laut einem neuen Analystenkommentar ist im kommenden Jahr erneut ein satter Dividendensprung zu erwarten.Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von fünfhundertfünfzig auf sechshundert Euro erhöht, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett rechnet im Zuge der kommenden Jahresbilanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär