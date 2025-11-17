Zürich - Der Franken hat sich zum Euro und Dollar über das Wochenende weiter stabilisiert. Nun richtet sich der Blick auf die US-Konjunktur. Das EUR/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,9223 und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Davor war er am Freitag vorübergehend auf 0,9179 gesunken und damit auf eine historische Tiefstmarke, wenn man die Verwerfungen nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 1,20 Franken am 15. Januar 2015 ausklammert. ...

