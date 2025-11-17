Ein baden-württembergisches Forschungsprojekt setzt auf Silizium-Anoden, um die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien um bis zu 250 Prozent zu steigern. Gleichzeitig soll es den ökologischen Fußabdruck verbessern. Das Vorhaben "FACILE" kombiniert dabei Faser- und Vliesstofftechnik mit Halbleitertechnik. Faserbasierte Lösungen gegen RissbildungHerkömmliche Anoden in Lithium-Ionen-Zellen bestehen aus Graphit, das Lithium mit bis zu 370 Milliampere-Stunden pro Gramm (mAh/g) speichert. Silizium ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.