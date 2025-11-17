Ein baden-württembergisches Forschungsprojekt setzt auf Silizium-Anoden, um die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien um bis zu 250 Prozent zu steigern. Gleichzeitig soll es den ökologischen Fußabdruck verbessern. Das Vorhaben "FACILE" kombiniert dabei Faser- und Vliesstofftechnik mit Halbleitertechnik. Faserbasierte Lösungen gegen RissbildungHerkömmliche Anoden in Lithium-Ionen-Zellen bestehen aus Graphit, das Lithium mit bis zu 370 Milliampere-Stunden pro Gramm (mAh/g) speichert. Silizium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
