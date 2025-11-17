Die Zahlen und vor allem ein überzeugender Ausblick haben der Aktie von Siemens Energy Ende vergangener Woche neuen Auftrieb verliehen. Mittlerweile haben auch einige Experten am Markt darauf reagiert und ihre Kursziele für den DAX-Titel nach oben geschraubt. Das Rekordhoch bleibt beim Energietechnikkonzern in greifbarer Nähe.Die Ziele für 2028 seien stark, lobt etwa Analyst Vivek Midhra von der Citigroup. Damit sei der wichtigste Punkt für den in dieser Woche, am 20. November, anstehenden Kapitalmarkttag ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.