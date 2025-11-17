Am vergangenen Freitag hat der deutsche Leitindex die wichtige 24.000-Punkte-Marke wieder aufgeben müssen und rund 0,7 Prozent auf 23.875 verloren. Immerhin konnte er sich deutlich von den Tagestiefs lösen - und diesen Schwung nimmt er in die neue Handelswoche. Nachdem die Berichtssaison bei den großen deutschen Unternehmen nahezu abgeschlossen ist, stehen heute Allianz, Formycon, Heidelberg Materials, Siemens Energy und SUSS MicroTec im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär