FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET



