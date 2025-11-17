© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

Der deutsche Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec hat auf seinem Capital Markets Day ehrgeizige Pläne vorgestellt: Bis 2030 will das Unternehmen den Umsatz auf 750 bis 900 Millionen Euro steigern. Der bayerische Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec will hoch hinaus - und das deutlich schneller als die Konkurrenz. Auf dem Kapitalmarkttag am Montag hat der Spezialist für Chipfertigungsanlagen ambitionierte Pläne vorgestellt: Bis 2030 soll der Umsatz auf 750 bis 900 Millionen Euro klettern - ein jährliches Wachstum von 9 bis 13 Prozent. Zum Vergleich: Die gesamte Halbleiterbranche wächst laut Prognosen im Schnitt um 7 Prozent pro Jahr. Wachstumstreiber sollen neben neuen Technologien vor allem der …