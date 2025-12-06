Am Freitag stiegen die Aktien von Suss MicroTec um 6,26 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 39,02 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 39,90 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine beeindruckende Entwicklung: Mit einem Plus von 14,23 Prozent sicherte sie sich den Platz an der Sonne, weit abgeschlagen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.