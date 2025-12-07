Süss MicroTec ISIN: DE000A1K0235 konnte im Wochenverlauf 14,23 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Garching der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 39,02 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 39,90 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.Informationen zu RuMaS-Empfehlungen und Trading-ChancenDie Aktie, die hier erwähnt wird, ist aktuell keine laufende Empfehlung der RuMaS-Redaktion. ...

