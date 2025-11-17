EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

17.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Augsburg, den 17. November 2025



Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 hat die WashTec AG insgesamt 3.991 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 10. November 2025 787 41,6135 11. November 2025 717 42,4095 12. November 2025 807 41,9874 13.November 2025 826 43,6235 14.November 2025 854 43,2582

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 5.434 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich "Aktie" Abschnitt "Aktienrückkauf" veröffentlicht ( ir.washtec.de ).



