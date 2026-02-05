WashTec hat starke vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und erzielte Rekordumsätze bei weiterhin profitabel wachsendem Geschäft. Der Umsatz belief sich auf 499 Millionen EUR, was einem Anstieg von 5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und im Einklang mit den Erwartungen der Unternehmensführung sowie den Schätzungen von mwb steht. Das EBIT stieg um 8% auf 49 Millionen EUR, was einer Marge von etwa 9,8% entspricht. Das Gewinnwachstum übertraf erneut den Umsatz, was auf operative Hebelwirkung, Disziplin bei der Preisgestaltung und Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Die Performance im vierten Quartal war im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächer, bedingt durch einen starken Vergleichswert aus dem Vorjahr, jedoch blieben die zugrunde liegende Nachfrage und die Rentabilität weiterhin solide. Der freie Cashflow stieg auf 42 Millionen EUR, was die Rückflüsse an die Aktionäre unterstützt und erneut eine gesunde Dividende für das Geschäftsjahr 2025 ermöglicht (mwb Schätzung: mindestens 2,40 EUR). Der Ausblick des Managements bleibt positiv, gestützt durch einen erhöhten Auftragsbestand, der eine gute Sichtbarkeit für das Geschäftsjahr 2026 bietet. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 55,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag





© 2026 mwb research