Mit dem Tarif "Sunny Spot 60 min" können Photovoltaik-Betreiber ihren Strom einspeisen und eine Vergütung erhalten, die sich stundengenau am Börsenpreis ausrichtet. Nach dynamischen Stromtarifen beim Verbrauch kommen jetzt dynamische Einspeisetarife für Photovoltaik-Überschuss. Der österreichische Energieversorger Awattar, eine Tochter des Münchner Smart-Home-Unternehmens Tado, bringt mit "Sunny Spot 60 min" einen stündlich dynamischen Einspeisetarif auf den Markt. Betreiber von Photovoltaik-Anlagen in Österreich können damit ihre Einspeisung erstmals direkt am Preis der Strombörse EPEX Spot AT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
