Mit dem Tarif "Sunny Spot 60 min" können Photovoltaik-Betreiber ihren Strom einspeisen und eine Vergütung erhalten, die sich stundengenau am Börsenpreis ausrichtet. Nach dynamischen Stromtarifen beim Verbrauch kommen jetzt dynamische Einspeisetarife für Photovoltaik-Überschuss. Der österreichische Energieversorger Awattar, eine Tochter des Münchner Smart-Home-Unternehmens Tado, bringt mit "Sunny Spot 60 min" einen stündlich dynamischen Einspeisetarif auf den Markt. Betreiber von Photovoltaik-Anlagen in Österreich können damit ihre Einspeisung erstmals direkt am Preis der Strombörse EPEX Spot AT ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.