HIVE wächst rasant: Bitcoin-Mining und KI treiben Rekordquartal

HIVE Digital Technologies hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres den höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Nach Unternehmensangaben habe sich der Umsatz im Jahresvergleich um 285 Prozent auf 87,3 Mio. US-Dollar erhöht. Treiber seien vor allem die Ausweitung der Bitcoin-Mining-Kapazitäten sowie das anhaltend starke Wachstum im Geschäft mit Hochleistungsrechenzentren (High-Performance Computing, kurz: HPC) gewesen.

Bitcoin-Produktion auf neuem Höchststand

Das Unternehmen berichtete, im Zeitraum von Juli bis September 717 Bitcoin produziert zu haben. Dies entspreche einem Anstieg von 76,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, obwohl sich die Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk im selben Zeitraum um 21,4 Prozent erhöht habe. Der Umsatz aus dem digitalen Währungs-Mining habe sich im Vergleich zum Vorquartal verdoppelt und 82,1 Mio. US-Dollar erreicht. Die operative Rechenleistung (Hashrate) habe zum Ende des Berichtszeitraums 16,2 EH/s (Exahash pro Sekunde) betragen. Inzwischen seien laut Unternehmensangaben bereits 25 EH/s erreicht worden. Der Stromverbrauch habe rund 88 Prozent der direkten Kosten von insgesamt 42,1 Mio. US-Dollar ausgemacht. Daraus ergebe sich eine Bruttomarge von rund 49 Prozent im Bitcoin-Geschäft.