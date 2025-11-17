HIVE wächst rasant: Bitcoin-Mining und KI treiben Rekordquartal

Anzeige / Werbung
HIVE Digital Technologies hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres den höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Nach Unternehmensangaben habe sich der Umsatz im Jahresvergleich um 285 Prozent auf 87,3 Mio. US-Dollar erhöht. Treiber seien vor allem die Ausweitung der Bitcoin-Mining-Kapazitäten sowie das anhaltend starke Wachstum im Geschäft mit Hochleistungsrechenzentren (High-Performance Computing, kurz: HPC) gewesen.
HIVE Digital Technologies hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres den höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Nach Unternehmensangaben habe sich der Umsatz im Jahresvergleich um 285 Prozent auf 87,3 Mio. US-Dollar erhöht. Treiber seien vor allem die Ausweitung der Bitcoin-Mining-Kapazitäten sowie das anhaltend starke Wachstum im Geschäft mit Hochleistungsrechenzentren (High-Performance Computing, kurz: HPC) gewesen.
Bitcoin-Produktion auf neuem Höchststand
Das Unternehmen berichtete, im Zeitraum von Juli bis September 717 Bitcoin produziert zu haben. Dies entspreche einem Anstieg von 76,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, obwohl sich die Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk im selben Zeitraum um 21,4 Prozent erhöht habe. Der Umsatz aus dem digitalen Währungs-Mining habe sich im Vergleich zum Vorquartal verdoppelt und 82,1 Mio. US-Dollar erreicht. Die operative Rechenleistung (Hashrate) habe zum Ende des Berichtszeitraums 16,2 EH/s (Exahash pro Sekunde) betragen. Inzwischen seien laut Unternehmensangaben bereits 25 EH/s erreicht worden. Der Stromverbrauch habe rund 88 Prozent der direkten Kosten von insgesamt 42,1 Mio. US-Dollar ausgemacht. Daraus ergebe sich eine Bruttomarge von rund 49 Prozent im Bitcoin-Geschäft.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)