Zürich - Der Garantiefonds der Schweizer Reisebranche lanciert mit dem «Einstiegsmodell für Kleinunternehmen» eine neue Zusatzvereinbarung. Diese erleichtert Startups und kleineren Reisebüros mit geringem Umsatz den Zugang zum Garantiefonds, ohne dessen Grundprinzipien, Verlässlichkeit und Sicherheit zu beeinträchtigen. Mit der neuen Zusatzvereinbarung «Einstiegsmodell für Kleinunternehmen» reduziert der Garantiefonds der Schweizer Reisebranche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab