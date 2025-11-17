EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyramid AG: Umstellung auf Namensaktien vollzogen Neue ISIN DE000A40ZWM7 und WKN A40ZWM gültig ab heute

Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch

Schnellere, direktere Kommunikation mit Aktionären und höhere Transparenz München, 17. November 2025 - Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A40ZWM7, WKN A40ZWM), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, hat die bisherigen Inhaberaktien zum heutigen 17. November 2025 auf Namensaktien umgestellt. Die ordentliche Hauptversammlung der Pyramid AG hatte diese Umstellung am 26. August 2025 mit großer Mehrheit beschlossen. Mit der Umstellung aller 23.068.175 Aktien im Verhältnis 1:1 ändern sich auch die Wertpapierkennungen der Aktie: Die neue ISIN der Pyramid-Aktie lautet DE000A40ZWM7, die neue WKN A40ZWM. Das Tickersymbol lautet unverändert M3BK. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch durch die jeweiligen Depotbanken. "Mit der Einführung von Namensaktien können wir in den direkten Dialog mit unseren Aktionären treten: Namensaktien erlauben die gezielte und schnellere Kommunikation. Zudem eröffnen sich neue Möglichkeiten für digitale und internationale Kommunikation. Viele institutionelle Investoren und Finanzdienstleister legen vermehrt Wert auf die Transparenz der Aktionärsstruktur - auch jenseits der gesetzlichen Meldeschwellen", erläutert Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG, die Umstellung. In den kommenden Tagen werden die Aktionäre der Pyramid AG von ihren Depotbanken über die Umstellung der Inhaberaktien und die Ersteintragung in das Aktienregister informiert. Die Meldung der Aktionäre in das Aktienregister des Emittenten erfolgt durch die Depotbanken.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A40ZWM7). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine 100-prozentige Beteiligung an der RNT Rausch GmbH, einem in Deutschland ansässigen Technologiepionier, der seit über 25 Jahren für hochperformante, individuelle IT-Infrastrukturlösungen steht - von Servern und Storage-Appliances bis zu mobilen Rechenzentren. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A40ZWM7 | WKN: A40ZWM | Symbol: M3BK

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



