Die Pyramid AG hat im dritten Quartal eine solide Umsatzentwicklung gezeigt, mit den Umsätzen der ersten neun Monate, die EUR 57,7 Millionen erreichten. Dieses Wachstum wurde durch die anhaltende Stärke der AKHET-Server und der POLYTOUCH-Kiosklösungen unterstützt. Die Rentabilität blieb jedoch aufgrund einer schwachen Auslastung in China sowie fortlaufenden Verlusten in den USA und Korea zurückhaltend, was zu einem EBITDA von EUR 0,1 Millionen im dritten Quartal führte. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von EUR 75 Millionen und einem EBITDA von EUR 3,0 bis 3,5 Millionen bekräftigt, wenngleich sich die Margen-erholung langsam vollzieht. Die Bilanz bleibt angespannt, mit einer Nettoverschuldung von EUR 12,4 Millionen und einer Verschuldungsquote von rund 3,6x basierend auf den EBITDA-Prognosen für das Geschäftsjahr 2025. Gleichwohl wird der mehrjährige Ausblick durch den über EUR 100 Millionen umfassenden Vertrag für KI-Server unterstützt, der eine starke Sichtbarkeit bietet und das mittel- bis langfristige Wachstum des Unternehmens untermauert. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 1,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag





© 2025 mwb research