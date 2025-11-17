Von Thomas Stucki, CIO der St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Die Nervosität an den Finanzmärkten steigt. Die hochgelobten Tech-Aktien sind neu auf der Verliererseite, wobei diese Aussage zu relativieren ist. Die Aktie von Nvidia hat 12% verloren, ist aber immer noch 84% teurer als Mitte April. Diejenige von Palantir verlor 19%, wird aber immer noch zum 10fachen im Vergleich zu Anfang 2024 gehandelt. Der Volatilitätsindex VIX ist innert kurzer Zeit ...

