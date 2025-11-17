EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

LAIQON AG beruft Axel Hörger zum Vorstand und Chief Strategy Officer CEO Achim Plate und CSTRO Axel Hörger als künftiges Vorstandsteam Hamburg, 17. November 2025 Der Aufsichtsrat der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) hat Herrn Axel Hörger mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Vorstand und Chief Strategy Officer (CSTRO) berufen. Bereits seit März 2025 unterstützt der ehemalige CEO der UBS Deutschland AG das Unternehmen als Senior Advisor to the Board. Herr Hörger folgt damit Stefan Mayerhofer, der sein Vorstandsmandat als Chief Wealth Officer zum 31. Dezember 2025 plangemäß niederlegt. Letzterer wird künftig in der BV Bayerische Vermögen GmbH als Senior Berater ausgewählte Kunden betreuen sowie den Mayerhofer Strategie AMI-Fonds managen. Das neu formierte Vorstandsteam mit Dipl.-Ing. Achim Plate als Chief Executive Officer (CEO) und Axel Hörger steht für eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung für die Wachstumsstrategie GROWTH 28 der LAIQON AG. Herr Plate ist weiterhin als CEO des LAIQON Konzerns für das Geschäftssegment Digital Wealth sowie die Ressorts Finanzen, Recht, Compliance, People & Organisation, Technology und IR/PR verantwortlich. Herr Hörger übernimmt als CSTRO die Verantwortung für die Geschäftssegmente Asset- und Wealth-Management sowie die Bereiche Group Sales und Nachhaltigkeit. Er verfügt über tiefgreifende Expertise in den Kapitalmärkten gekoppelt mit digitalem und quantitativem Verständnis. Insbesondere soll die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnernetzwerken auf der Vertriebsseite gestärkt werden. Seine parallele Führungsrolle in der Schweizer Tochtergesellschaft der LAIQON-Gruppe betont die wachsende Bedeutung der DACH-Region für den Konzern. Axel Hörger bringt langjährige Führungserfahrung bei internationalen Asset- und Wealth- Managern mit und kann auf ein breites Netzwerk in der Branche zurückgreifen. Zuletzt war er Co-Gründer und Chairman der AIB Acquisition Cooperation, einem in New York ansässigen und im Nasdaq gelisteten SPAC. Davor war er u. a. CEO der Petiole Asset Management AG (CH), CEO der Lombard International Assurance in Europa sowie von 2011 bis 2015 CEO der UBS Deutschland AG und Leiter deren Wealth Managements. Davor arbeitete Herr Hörger 16 Jahre lang bei Goldman Sachs als Managing Director, zuletzt als Head of Institutional Sales für EMEA im Asset Management. Bis heute ist er in diversen Beratungsausschüssen aktiv, u. a. bei Siemens und der Atlantik-Brücke e.V. Dazu Dr. Stefan Rindfleisch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LAIQON AG: "Mit Herrn Hörger gewinnt die LAIQON AG einen Kapitalmarktexperten, der tiefgehende digitale Expertise und langjährige Führungserfahrung im internationalen Asset- und Wealth-Management für das Vorstandsteam mitbringt. Die gebündelte Fachkompetenz und das Netzwerk des Vorstands in seiner künftigen Zusammensetzung werden die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft maßgeblich vorantreiben." "Ich bin davon überzeugt, dass LAIQON mit der Strategie GROWTH 28 und den definierten Wachstumszielen auf gutem Weg ist, und freue mich sehr, in einer so spannenden Phase der Unternehmensentwicklung dem Vorstand beizutreten und gemeinsam mit Herrn Plate die Entwicklung voranzutreiben," ergänzt Axel Hörger. "Neben dem Bereich Digital Wealth wollen wir auch im Asset- und Wealth-Management unsere Position weiter stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Erweiterung unseres Partnernetzwerks, sowohl in der DACH-Region als auch international." Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,2 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025). Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung. Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren. Kontakt: Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com



