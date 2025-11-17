Mitteilung der JDC Group AG:

Ergebnissprung im dritten Quartal trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen - EBITDA im JDC Group Konzern steigt bereinigt um 50 Prozent

- Umsatz steigt im dritten Quartal um 5,6 Prozent auf 55,1 Mio. EUR; in den ersten neun Monaten um 11,2 Prozent auf 175,9 Mio. EUR

- EBITDA erhöht sich im dritten Quartal 2025 bereinigt um einmalige Transaktionskosten um 50,0 Prozent auf 3,5 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten um 35,5 Prozent auf 12,5 Mio. EU

- EBIT verdoppelt sich im Q3 bereinigt auf 1,7 Mio. EUR und auf Neunmonatssicht um 64,5 Prozent auf 7,6 Mio. EUR

- Das bereinigte Konzernergebnis verbessert sich in den ersten neun Monaten um 48,5 Prozent auf 4,5 Mio. EUR

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hält auch in wirtschaftlich und politisch herausfordernden Zeiten Kurs und zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen der ersten neun Monate 2025 einen weiteren Anstieg von Umsatz und Gewinn:

Trotz eines stark gesunkenen Verbrauchervertrauens und der damit verbundenen gestiegenen Kaufzurückhaltung wuchs der Konzernumsatz im dritten Quartal 2025 um 5,6 Prozent auf 55,1 Mio. EUR (Q3 2024: 52,1 Mio. EUR). Dadurch erhöhte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 um 11,2 Prozent von 158,2 Mio. EUR auf 175,9 Mio. EUR.

Das Ergebnis ist aktuell mit einmaligen Transaktionskosten von rund 940 TEUR im dritten Quartal belastet. Auf die ersten neun Monate bezogen beläuft sich der Betrag der einmaligen Transaktionskosten auf 1.430 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich daher im pro Forma Quartalsvergleich um 50,0 Prozent auf 3.451 TEUR (unbereinigt: 2.511 TEUR) gegenüber ...

