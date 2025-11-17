- Mit dem Phase-2-Bohrprogramm erweitert sich der mineralisierte Korridor nach Norden und Westen, wobei die Ergebnisse von 11 Bohrlöchern vom Labor noch ausstehen.

Vancouver, British Columbia / 17. November 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung kritischer Mineralien befasst, freut sich, den Abschluss von drei Phase-2-Bohrlöchern im Zielgebiet Star Main seines zu 100 % unternehmenseigenen und vollständig genehmigten 6.829 Hektar (~16.875 Acres) großen Vorzeigeprojekts Star im Nordwesten der Region "Golden Triangle" in British Columbia bekannt zu geben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und in unseren Videos unter https://starcopper.com/media/.

Arbeiten in Richtung 2026, weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus

Nach Abschluss der Bohrlöcher S-058 bis S-060 werden mit den Phase-2-Bohrungen in Star Main die Kupfervorkommen weiter nach Norden und Westen erweitert, während gleichzeitig die Richtung zum kaliumhaltigen Kern geschärft wird, der das Potenzial eines größeren Umfangs des Projekts untermauert. Diese Bohrlöcher sowie die laufenden Arbeiten an unseren Satellitenzielen versetzen Star Copper in die Lage, kontinuierlich Ergebnisse zu liefern und ein datengestütztes Programm für 2026 zu definieren, das sich auf Step-outs und eine tiefere Erkundung konzentriert, um die nächste Cu-Au-Porphyr-Entdeckung Kanadas voranzutreiben (siehe Abbildung 1). Für 11 Bohrlöcher der Kampagne 2025 stehen die Ergebnisse noch aus.

Abbildung 1: Schrägansicht mit Darstellung der Bohrlochstandorte S-058, S-059 und S-060 im Projekt Star Main.

Star Copper 2025

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, äußerte sich begeistert: "Diejenigen, die unsere aktuellen Nachrichten verfolgen, wissen, dass diese drei Bohrlöcher das System Star Main in mehrfacher Hinsicht voranbringen. Wir haben die Mineralisierung auf neue Bereiche erweitert, die Verbindung zwischen der kaliumhaltigen Alteration und dem Chalkopyrit in der Tiefe verstärkt und Korridore mit einer signifikanten Erzgangdichte erschlossen, wo dies am wichtigsten ist. Aufgrund der noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse und der Fortschritte in den Zielgebieten Star Main, North, East und Copper Creek sehen wir den Ergebnissen unserer diesjährigen Explorationskampagnen mit großer Spannung entgegen. Die Bohrlöcher wurden innerhalb des Zielgebiets Star Main angelegt, um die Mineralisierung nördlich und westlich der jüngsten Bohrlochansätze zu erweitern und das geologische Gefüge zu verdichten, das die oberflächennahe Kupferoxidmineralisierung mit der hypogenen, in Gängen und verstreutem Chalkopyrit gelagerten Mineralisierung in durch Kalium alterierten Intrusionen und den damit vergesellschafteten Gangnetzen verbindet (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Querschnitt in Richtung Südwesten mit den Bohrlöchern S-058, S-059 und S-060.

Star Copper 2025

Zu den Highlights der Kernbohrungsanalyse gehört ein oberflächennahes (supergenes) Oxidprofil in Bohrloch S-058, das in der Tiefe in chalkopyrithaltige D-Typ-Gänge übergeht. Bohrloch S-059 weist eine kaliumhaltige (K-Feldspat) Alteration mit geschichteten Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Adern auf, und in Bohrloch S-060 sind lokal reichlich vorhandene Quarz-Chalkopyrit-Gänge mit K-Feldspat-Erzganghöfen sichtbar.

Tabelle 1: Bohrkragenstandorte der vor kurzem fertiggestellten Bohrlöcher auf Star Main

Bohrloch Bohrkragen (UTM O, N; Höhe) Az/Neigung Gesamttiefe (m) Standort / Zielgebiet S-058 339688O, 6458480N; 1158 m Vertikal 276 Nördliches Step-out (~60 m nördlich des historischen S-037) zur Prüfung der Kontinuität S-059 339859O, 6458450N; 1160 m 180° / -80° 317 Nach Süden gerichteter Test über steile Strukturen im zentralen Star Main S-060 339937O, 6458220N; 1120 m 265° / -85° 322 Nach Westen einfallende Prüfung von Gangkorridoren an der Westflanke

Bohrloch S-058 (Star Main - nördliche Richtung)

Bohrloch S-058, vertikal gebohrt, durchteufte oxidierten Quarz-Monzodiorit (QMD), bevor es in eine geschichtete vulkanische Abfolge (Plagioklas-Porphyr und Andesit-Tuffe) überging, die durch eine propylitische Chlorit-Epidot-Magnetit-Alteration und lokale, mit Gängen verbundene Kalium-Höfe gekennzeichnet war. Unterhalb von ~130 m ist der Kern dicht von Quarz-Pyrit-Chlorit-Magnetit-Chalkopyrit-(D-Typ)-Gängen durchzogen, wobei der Chalkopyrit-Anteil in diesen Gangsystemen mit der Tiefe zunimmt. Dieser Trend entspricht der nordwärts gerichteten Fortsetzung des hypogenen Systems von Star Main und der historischen Mineralisierung in Richtung Süden am Bohrloch S-037 (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Bohrloch S-058 von Star Main von 240,0 - 240,3 m. Star Copper 2025.

Bohrloch S-059 (Star Main - nach Süden gerichteter Test über Verwerfungsstrukturen)

Bohrloch S-059 wurde bis zu einer Tiefe von 317 m gebohrt und war darauf ausgelegt, steile Strukturen und intrusive Kontakte im nördlich-zentralen Bereich von Star Main oberhalb eines markant hohen Werts der IP-Aufladbarkeit zu untersuchen. Dieses Bohrloch durchteufte frakturierten QMD, der von einzelnen tonreichen Verwerfungszonen durchzogen war, die flüssigkeitsreiche Wege für hydrothermale Fluide schufen. Die Aufzeichnungen zeigen eine durchgängige bis ungleichmäßige kaliumhaltige (K-Feldspat) Alteration, Magnetit-Zusätze und geschichtete Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Adern mit lokaler stockförmiger Entwicklung - Merkmale, die typisch für den äußeren Kern von Porphyr-Kupfer-Systemen sind und mit dem von S-056/57 im Süden getesteten Korridor übereinstimmen (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Bohrloch S-059 von Star Main von 117,15 - 117,35 m. Star Copper 2025.

Bohrloch S-060 (Star Main - nach Westen einfallende Prüfung von Gangkorridoren)

Bohrloch S-060 zielte auf die zentralen bis östlichen Gangnetze in Star Main ab und stieß auf gut entwickelte K-Feldspat-Ganghöfe und geschichtete bis stockförmige Quarz-Chalkopyrit-Gänge mit lokalen sulfidverkitteten Brekzientexturen. Die Kombination aus starker Gangdichte, einer Kalium- und Biotit-Alteration und untergeordnetem Pyrit steht im Einklang mit der Nähe zum Kaliumkern des Systems; Kernfotos (die mit diesem Update veröffentlicht werden) zeigen repräsentative Quarz-Chalkopyrit-Gangtypen, die in diesem Bohrloch protokolliert wurden (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Bohrloch S-060 von Star Main von 173,4 - 173,55 m. Star Copper 2025.

Die Untersuchungsergebnisse für S-058, S-059 und S-060 werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen und gemäß den QS/QK-Protokollen des Unternehmens überprüft wurden.

Wichtigste Erkenntnisse

- Die Untersuchungsergebnisse für 11 Bohrlöcher stehen noch aus.

- Solides Programm 2025, um die Planung der Kampagne 2026 voranzubringen und das wahre eingebettete Porphyrmodell freizulegen.

- Die Minerallagerstätte ist in mehrere Richtungen und in der Tiefe offen, was eine Erweiterung des Projekts ermöglicht.

Aktuelle Marketing-Informationen

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es mit Upswitch Media Corp. ("Upswitch") einen aktualisierten Beratungsdienstleistungsvertrag mit Wirkung zum 14. November 2025 abgeschlossen hat, in dessen Rahmen Upswitch dem Unternehmen weiterhin bestimmte Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen erbringen wird, um die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern und mit der Investoren-Community zu kommunizieren.

Die Dienstleistungen können die Beauftragung von Textern, die Gestaltung von Werbeinhalten und Kampagnen zur Förderung des Unternehmens, die Bereitstellung von Übersetzungsdienstleistungen, das Onboarding von Werbekampagnen bei Verlagen sowie die Nachverfolgung, Organisation und Durchführung der Dienstleistungen durch Tests und analytische Studien umfassen. Die Dienstleistungen werden über verschiedene Online-Kommunikationskanäle für Nachrichten und die Investment-Community bereitgestellt und verbreitet und können gegebenenfalls auch Printpublikationen umfassen. Upswitch beginnt sofort mit der Erbringung der Dienstleistungen, und zwar für eine anfängliche Laufzeit von 60 Tagen. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen und gemäß den Vertragsbedingungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Upswitch ein Gesamthonorar in Höhe von 500.000 $ zu zahlen.

Jeff Gillis, der Geschäftsinhaber von Upswitch, hat seinen Sitz in 2709B 43rd Ave., Suite 1013, in der Stadt Vernon in der Provinz British Columbia und wird als Hauptvertreter und Servicekoordinator fungieren. Herr Gillis kann unter 1-604-373-5875 und info@upswitchmedia.com kontaktiert werden. Nach bestem Wissen des Unternehmens halten Upswitch und Herr Gillis derzeit keine Wertpapiere am Kapital des Unternehmens.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, Bezirk Sheslay, voranzutreiben (finden Sie unsere Videos unter https://starcopper.com/media/). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81846Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81846&tr=1



