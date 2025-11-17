Auf einer Abwasserreinigungsanlage im Kanton Bern ist die nach Angaben von dhp Technology bisher größte Solarfachdachanlage weltweit eingeweiht worden. Die Modulfläche beträgt mehr als 23. 000 Quadratmeter und das System besitzt automatische Wetterschutzfunktionen. Auf der Abwasserreinigungsanlage ARA Thunersee im Schweizer Kanton Bern ist ein Photovoltaik-Faltdach mit 3,6 Megawatt Leistung eingeweiht worden. Die Anlage mit einer Modulfläche von mehr als 23. 000 Quadratmetern sei die bisher größte Anlage dieser Art weltweit, teilte dhp Technology mit. Das Unternehmen entwickelte und realisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
