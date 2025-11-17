Chinas Luxusmarkt sendet nach einer längeren Schwächephase wieder positivere Signale. Mehrere Luxusmarken berichten von einer steigenden Nachfrage, auch wenn die Ausgaben chinesischer Touristen im Ausland verhalten bleiben. Doch es ist Vorsicht angebracht.Prada-Finanzchef Andrea Bonini erklärte auf der JPMorgan Global Luxury and Brands Conference, man sei "vorsichtig optimistisch". Die strukturellen Trends des Luxusmarktes seien auch in China weiterhin intakt. Dennoch rechnet Bonini erst ab 2026 ...

