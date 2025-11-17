Von Dina Ting, VP ETF Distribution EMA bei Franklin Templeton Japanische Aktien haben seit Jahresbeginn in US-Dollar gerechnet eine Rendite von rund 21 % erzielt, gestützt durch stärkere Gewinne, Verbesserungen in der Unternehmensführung und ein erneutes Interesse der Anleger. Globale Vermögensverwalter kehren zu japanischen Aktien und Anleihen zurück, angezogen vom Potenzial einer auf Reflation setzenden Regierung und der relativen Attraktivität ...

