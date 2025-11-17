Die Bechtle-Aktie war am Freitag mit +14% der größte Gewinner im MDAX; die Ursache für den Anstieg waren die guten Quartalszahlen. Am Montag verliert sie aktuell wieder -3,7% und steht bei 38,70 €. Ist dieser Kursanstieg nachhaltig? Deutliches Wachstum im dritten Quartal Die rückläufige Nachfrage der Vorquartale konnte im dritten Quartal gebrochen werden. Hiervon ist der Quartalsbericht vom 14. November geprägt. Der Umsatz im dritten Quartal verbesserte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.