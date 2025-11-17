FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 107 (109) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 133 (134) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS STELRAD GROUP PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VALUE & INCOME TRUST PRICE TARGET TO 199 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ACG METALS PRICE TARGET TO 1740 (1190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1500 (1350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 200 (145) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 730 (760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1250 (1400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 461 (521) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX REINITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1462 PENCE - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 200 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - ROTHSCHILD & CO REDBURN RAISES RS GROUP TO 'BUY' (N) - PRICE TARGET 760 (560) PENCE - RPT/CITIGROUP RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (4600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 4400 (4700) PENCE - 'BUY'
