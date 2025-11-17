Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Prozesse bei der Einwanderung in den Arbeitsmarkt weitgehend digitalisieren.



"Alle diejenigen, die nach Deutschland kommen wollen, um hier zu arbeiten und zu leben - und davon brauchen wir viele - können sich schon bald auf einer digitalen Plattform anmelden, die sämtliche Prozesse digitalisiert und die dahinter liegenden Prozesse harmonisiert", sagte der Kanzler am Montag beim SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin. Das Vorhaben sei eine "Mammutaufgabe", da man tief in die Strukturen von Bund, Ländern und Gemeinden eingreife, so Merz.



Als Beispiele nannte er die Verfahren zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis, einer Aufenthaltserlaubnis und vor allem zur Anerkennung der Berufsabschlüsse. Das Projekt werde nicht ohne Pilotprojekte umgesetzt werden können. "Ich habe bereits zwei Bundesländer angesprochen und hoffe, sie zu gewinnen - einen Flächenstaat und einen Stadtstaat, die bereit sind, mit uns dieses Experiment zu wagen", sagte der Bundeskanzler.





