Formycon plant offenbar ein Biosimilar für den Milliardenblockbuster Dupixent von Sanofi, was den Aktienkurs in Bewegung versetzt. Die Aussicht auf neue Wachstumschancen belebt das Interesse der Anleger deutlich.Formycon rückt mit geheimem Projekt in den Fokus Die Formycon AG mit Sitz in Planegg bei München zählt zu den führenden Entwicklern von Biosimilars in Deutschland. Im aktuellen Unternehmensbericht finden sich mehrere fortgeschrittene ...

