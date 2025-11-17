FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Ängste, dass der Druck auf die Bruttomargen auf das operative Ergebnis (Ebit) durchschlage, hätten sich als übertrieben erwiesen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET





ISIN: CH0210483332





