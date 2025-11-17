EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.11.2025 / 11:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 19. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 06. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden insgesamt Stück 107.481 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re") erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 14. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 15. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€) 06.11.2025 6.410 538,5168 07.11.2025 49.587 535,5974 10.11.2025 21.586 541,3169 11.11.2025 23.282 537,4856 12.11.2025 1.825 547,6231 13.11.2025 0 0 14.11.2025 4.791 546,2731

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. Mai 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 2.353.271 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht ( www.munichre.com ).

München, 17. November 2025

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand