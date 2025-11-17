Die Lx TM GmbH (Luxcara) und die Orsted Germany GmbH (Ørsted) wollen bei künftigen Offshore-Windprojekten in Deutschland die geräuscharme Installationstechnologie Osonic einsetzen. Das Jetting-Verfahren soll Unterwasserlärm reduzieren, Genehmigungen erleichtern und den nachhaltigen Ausbau von Offshore-Wind voranbringen. Luxcara und Ørsted vereinbaren Einsatz von Osonic für Offshore-Projekte in DeutschlandLuxcara will künftig auf die geräuscharme Installationstechnologie Osonic von Ørsted setzen. ...

