Tesla zieht sich vollständig aus China zurück. Der Konzern ordnet seine Lieferkette neu, weil Zölle und politische Risiken die Planung erschweren. Medienberichten zufolge machte Tesla Anweisungen an Zulieferer, keine in China gefertigten Teile mehr für US-Modelle zu nutzen.Tesla richtet die Produktion für den US-Markt neu aus. Laut Wall Street Journal verlangt das Unternehmen von seinen Zulieferern, auf Bauteile aus China zu verzichten. Seit Jahresbeginn ersetzte der Autobauer bereits erste Komponenten, ...

