SUSS Microtec stellt sich auf eine deutliche Wachstumsphase ein und sieht sich vor allem vom KI-Boom getragen. Zum Kapitalmarkttag kündigte der Halbleiterzulieferer an, sein Angebot um neue Produktgenerationen sowie umfassende Systemlösungen für Wafer-Reinigung, Hybrid Bonding und Inkjet-Beschichtungen zu erweitern. Die Aktie reagiert mit einem weiteren Kurssprung.Diese Technologien sollen die Basis für leistungsstärkere Chips schaffen - etwa für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz oder ...

