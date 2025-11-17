Konkurrenz- respektive Wachstumssorgen haben die Aktie von Redcare Pharmacy in den vergangenen Handelsmonaten kräftig unter Druck gesetzt. Das deutlich vergünstigte Kursniveau nutzte nun der Aufsichtsratsvorsitzende des im MDAX gelisteten Online-Arzneimittelversender, um ein paar Aktien zu erwerben.Björn Söder hat auf der Handelsplattform Xetra insgesamt 2.000 Aktien von Redcare Pharmacy zu knapp 64 Euro gekauft. Insgesamt nimmt der Chefaufseher der Online-Apotheke damit 127.950 Euro seines Privatvermögens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
