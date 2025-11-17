Durch den Wegfall der sogenannten Doppelbesteuerung mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wird Vehicle-to-Grid nicht nur technisch möglich, sondern wirtschaftlich endlich sinnvoll. Für den großflächigen Rollout der Technologie müssen nun Geschäftsmodelle, Kunden und Märkte gefunden werden. Viele Abgeordnete waren gar nicht mehr anwesend und auch der Begriff "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts […]" klingt etwas sperrig, aber das, was am vergangenen Donnerstag beschlossen wurde, hat das Potential zu einer kleinen Energierevolution. So können Batteriespeicher ...

