Zürich - Ruhiger Wochenstart am Devisenmarkt: Die drei Währungspaare EUR/CHF (0,9223), USD/CHF (0,7947) und EUR/USD (1,1606) zeigen am späten Montagvormittag im Vergleich zum frühen Morgen erst bei der vierten Stelle hinter dem Komma eine Veränderung. Ob damit die Franken-Stärke von letzter Woche passé ist, sei aber ungewiss, meinen Händler. Am Freitag war das Duo EUR/CHF vorübergehend auf 0,9179 gesunken und damit auf eine historische Tiefstmarke, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.